Werden Sie Hochzeitspaar des Jahres 2021 und gewinnen Sie eine Traumreise von iDEALTOURS

Laden Sie Ihr Hochzeitsfoto hoch und übermitteln Sie gleichzeitig das ausgefüllte Formular mit vollständigem Namen des Hochzeitspaares sowie Adresse und Telefonnummer, E-Mail, Namen des Fotografen, Ort und Datum der Trauung. Die Hochzeitsfotos werden am 11. Februar 2022 in der Hochzeitsbeilage der Tiroler Tageszeitung bzw. auch online veröffentlicht.

Wie stellt man sich unvergessliche Flitterwochen vor? Ein luxuriöser Urlaub im Paradies, in einer aufregenden Metropole, Wellness zu zweit oder ein wildes Abenteuer? In der vielfältigen Idealtours-Welt finden bestimmt alle frisch Vermählten das richtige Flitterziel. „Vertrauen und Sicherheit sind nicht nur die Erfolgsfaktoren einer guten Ehe, sondern auch die wichtigsten Gefühle, die wir unseren KundInnen im Reisebüro mitgeben wollen“, sagt Idealtours-Geschäftsführerin Susanne Neuhauser. „Als moderner Tiroler Familienbetrieb bauen wir auf 45 Jahre Erfahrung, idealen Service und Urlaub ab der 1. Minute. Wie in einer glücklichen Ehe sind auch wir ständig bemüht und versuchen, nicht den Alltag einkehren zu lassen, denn darin liegt wohl das Geheimnis – auch in einem erfolgreichen Unternehmen. Wir verfeinern unsere Produkte und Dienstleistungen und entwickeln diese kontinuierlich weiter. Mit dem exklusiven ‚Sorglos-Paket‘ können wir unseren KundInnen im Reisejahr 2022 wieder ein Sicherheitsgefühl vermitteln und einen unbeschwerten Start in den Urlaub garantieren, denn auch im Falle einer Stornierung können sich die KundInnen ganz entspannt zurücklehnen und bekommen ihr Geld zurück.“