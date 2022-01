Schwerer Skiunfall in Nauders: 34-Jähriger kam von Piste ab und stürzte

Nauders – Mit schweren Verletzungen musste ein Skifahrer am Mittwoch in die Klinik Innsbruck geflogen werden, nachdem er in Nauders gestürzt war. Laut Polizei geriet der 34-Jährige gegen 12.20 Uhr mit seinen Alpinski auf der Gaislochabfahrt über den linken Pistenrand hinaus – warum war zunächst unklar. Er stürzte und blieb rund sieben Meter unterhalb der Piste liegen.