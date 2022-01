Fußgängerin (76) auf Reither Landesstraße von Auto erfasst: schwer verletzt

Reith bei Kitzbühel – Eine 57-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch kurz vor 17 Uhr zu spät gesehen, dass eine Fußgängerin die Straße queren wollte. Die österreichische Lenkerin war auf der Reither Landesstraße in Fahrtrichtung Reith unterwegs, als sie plötzlich die Fußgängerin sah, die in Richtung Golfplatz gehen wollte.