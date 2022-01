SPÖ Mils startet mit jungem Team neu durch

Lukas Kruckenhauser, Jahrgang 1988, führt die Liste "SPÖ Mils & Parteifreie" in die Wahl, auch als Bürgermeisterkandidat.

Mils – Intensiver könnte die Konkurrenz kaum sein: Nicht weniger als acht Listen sind für die Wahlen am 27. Februar in der 4500-Einwohner-Gemeinde Mils bereits fix, Bürgermeisterin Daniela Kampfl (Gemeinsam für Mils) dürfte es mit gleich sechs Herausforderern um den Chefsessel zu tun bekommen. Mit einem neu formierten, jungen Team startet dabei die Liste "SPÖ Mils & Parteifreie" durch: Lukas Kruckenhauser, Jahrgang 1988, führt die Liste an, er wird auch als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen. Sein Ziel: Mindestens ein Mandat zu holen, "ganz toll wären zwei".