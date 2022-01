Handel sendet Hilferuf: Tausende Betriebe vor dem Aus

Innsbruck – An bis zu 152 Tagen sind die heimischen Läden seit Pandemiebeginn wegen mehrerer Lockdowns geschlossen gewesen. Auf die versprochenen Hilfen müssen viele Händler noch warten. Tausende Handelsbetriebe in Österreich stünden vor dem Aus, warnten der Handelsverband und mehrere große heimische Non-Food-Einzelhändler.

Allein im Jahr 2020 hätten 4040 Geschäfte schließen müssen, rund fünf Prozent, und „dieser Trend setzt sich auch 2021 und 2022 fort“, sagte Handelsverbandgeschäftsführer Rainer Will bei einer Online-Pressekonferenz. Vor allem die Lockdowns in der Vorweihnachtszeit hätten den Händlern hohe Verluste beschert. „Alleine der letzte Lockdown kostete uns rund 8 Prozent unseres Jahresumsatzes“, sagte Kastner-&-Öhler-Vorstand Martin Wäg. „Die Entschädigungen laufen sehr spärlich, teilweise gar nicht“, sagte Fussl-Modestraße-Geschäftsführer Ernst Mayr. Von 22 Prozent Umsatzminus im Dezember 2021 gegenüber dem Vor-Corona-Referenzjahr 2019 berichtete Andrea Heumann, Geschäftsführerin von Thalia Österreich, um eine Entschädigung falle man durch die Eintrittshürde aber um, weil man unter 30 Prozent Umsatzminus liegt.

Die Regierung sollte die Hilfen „ankommen lassen“ und sie einfacher machen, fordert Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch. Nur kurzfristige Hilfen für die Liquiditätssicherung und längerfristige Maßnahmen für die Eigenkapitalstärkung könnten das Überleben vieler Handelsbetriebe sichern, „sonst werden sie an einem Financial Long Covid leiden“, so Mayer-Heinisch. Es seien eine Lohnnebenkostensenkung und Entbürokratisierung notwendig. Ganz oben auf der Forderungsliste stehe aber: „Keine weiteren Lockdowns.“ Die Schließungen des Handels hätten nämlich keine signifikanten Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen. Das zeige die Erfahrung in den Betrieben. So gebe es in den österreichweit 98 C&A-Filialen insgesamt nur sehr vereinzelte Covid-Fälle unter den Mitarbeitern, sagte Norbert W. Scheele, C&A-Geschäftsführer Österreich.