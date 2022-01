Wenn der Gemeinderat eine reine Herrenrunde ist

In einigen Gemeinderäten arbeiten nach wie vor ausschließlich Männer. In Kauns und Faggen beispielsweise dürften auch bei der kommenden Wahl voraussichtlich reine Männerlisten antreten.

Faggen, Kauns – Hier haben noch ausschließlich die Männer in der Gemeindepolitik das Sagen. 202 Frauen wohnten laut Statistik Austria 2021 in der kleinen Obergrichter Gemeinde Faggen (und nur 181 Faggener) – im Gemeinderat saß trotzdem keine einzige von ihnen. Im Ort sind alle – vom Bürgermeister bis zum einfachen Gemeinderat – männlich. Und nach der Wahl am 27. Februar „wird das wieder so sein“, sagt Bürgermeister Andreas Förg.