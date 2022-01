„Vomperloch“: Ein letzter Akt und Debatte um Bezug zu heute

Schwaz – Mit einer ganz besonderen Derniere ging im Lendbräukeller nach 20 ausverkauften Vorstellungen das Mitterer-Stück „Vomperloch“ am Dienstag letztmals über die Bühne. Bekanntlich geht es in dem von Markus Plattner inszenierten Drama um das Deserteurslager im Vomperloch, in dem Autor Felix Mitterer Menschen mit großen Gegensätzen aufeinandertreffen lässt: einen SS-Mann, einen Landarbeiter, einen Priester, einen Kommunisten, einen polnischen Zwangsarbeiter und eine mit dem Bruder des Nazis verheiratete Jungbäuerin, die mit dem Polen eine Liebschaft hat.