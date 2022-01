„Natura Viva“ im Fotoforum: Kunstvoll gekünstelt

Innsbruck – Schon in den opulenten Ölgemälden der Niederländer des 16. und 17. Jahrhunderts kreuchte und fleuchte es gewaltig. Inmitten üppiger Arrangements und fetter Blüten tauchten Käfer und anderes Getier auf. Gern lag der eine oder andere Krabbler auch schon auf dem Rücken – und machte damit der Gattung „Stillleben“ oder auch „natura morta“ wortwörtlich alle Ehre.

Inspiriert wurde davon auch Fotografin Hanna Battisti. Auch wenn sie ihre aktuelle Serie dennoch mit „Natura Viva“ betitelt. Mittels Fotografie, die nicht wie die Malerei Stunden, Tage oder Wochen braucht, um einen Augenblick in Firnis zu bannen, zielt sie auf den kurzen Moment des Dazwischen ab. In ihren kunstvoll gekünstelten „Küchenstücken“ kommt alles frisch auf den Tisch. Zappelt da vielleicht sogar noch was?