„Spencer“: Lady Di zwischen Protokoll-Terror und Paranoia

Regisseur Pablo Larraín legt seinen Film „Spencer“ als Verbündeter der tragisch verunglückten Lady Di an. Er und Autor Steven Knight („Locke“) konzentrieren sich auf wenige Tage rund um Weihnachten auf dem Schloss Ende 1991. Hier entzündet sich der ganze Druck der royalen Etikette wie unter einem Brennglas. Diana kann und will sich dem Protokoll-Terror nicht unterwerfen, sie fühlt sich verfolgt. Zu Recht, denn alles, was sie tut, wird berichtet und der durchgetaktete Tagesablauf ist gnadenlos. Beim kleinsten Fehltritt, d. h. Freiheitfluchtversuch gegen die Zwänge, „Lady-like“ zu sein, werden die Diener und ihr Aufpasser (Timothy Spall) nervös. Es sei alles zu ihrem Schutz vor der Klatschpresse, die sie später in den Tod jagen sollte. Nur die Ankleidedame Maggie (Sally Hawkins) und der Koch ermutigen sie, sich in dieser Enge selbst zu finden. Ungezwungene Momente gibt es mit den beiden Söhnen, die zerrissen sind zwischen gutem Benehmen für die Queen-Oma und ihrer lebhaften Mutter. Auch Noch-Ehemann Charles ist ihr keine Hilfe. Die Stimmung zwischen den beiden hat sich zu diesem Zeitpunkt schon längst abgekühlt, die Entscheidung zur Scheidung steht bevor. Nur einmal versucht er sich und ihre beider Rolle mehr schlecht als recht zu erklären: „Es muss zwei von Dir geben, die echte und die, von der sie Bilder machen. Es ist für die Menschen. Sie wollen nicht, das wir Menschen sind.“