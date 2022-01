Bestimmter Blutwert könnte Indikator für schweren Corona-Verlauf sein

Die anfänglich oft harmlose Symptomatik einer SARS-CoV-2-Infektion kann sich bei manchen Menschen nach fünf bis vierzehn Tagen zu einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung entwickeln. Der schwere Krankheitsverlauf kann Personen mit Vorerkrankungen ebenso treffen wie völlig gesunde junge Menschen. Ein Team an der Med-Uni Graz unter der Leitung von Harald Mangge vom Klinischen Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik sucht nach Biomarkern, die eine besonders schweren Krankheitsentwicklung vorhersagen könnten, wie die Universität am Donnerstag mitteilte.

"Stünde in den ersten Krankheitstagen, in denen es den Patientinnen und Patienten dem eigenen Empfinden nach noch gut geht, ein Blutwert zur Verfügung, welcher den weiteren Krankheitsverlauf prognostiziert, könnte die Behandlung gegebenenfalls angepasst und noch effektiver gestaltet werden", hielt Mangge fest. Der Labormediziner an der Med Uni Graz forscht im Bereich Immunsystem, Entzündung und Fettstoffwechsel.

Die Grazer Forschenden haben in den vergangenen Monaten im Blut von 148 Patienten der ersten und zweiten Covid-19-Welle nach Indikatoren gesucht, die in der Frühphase einen Hinweis geben können, welcher Verlauf zu erwarten ist. 31 Patienten waren innerhalb von 90 Tagen verstorben. Neben Laborparametern wie den Entzündungswerten legte man bei der Analyse der Blutwerte in der Studie besonderes Augenmerk auf den Tryptophan-Stoffwechsel und seine Abbauprodukte: "Tryptophan ist schon seit vielen Jahren Gegenstand intensiver Forschung, da diese Aminosäure nicht zuletzt bei der Immunabwehr eine Rolle spielt", erklärte Mangge. Es entsteht, wenn die Aminosäure Tryptophan – ein stetig im Körper vorhandener Bestandteil von Eiweißen abgebaut wird. Dabei wird Tryptophan offenbar in schützende und giftige Metaboliten zerlegt.