Maurers „Zeitgenosse aus Leidenschaft“: Wachen Sinns durch den Irrsinn

Der rote Faden des knapp zweistündigen, äußerst kurzweiligen Abends, ist, wenn man so will, der geplante Kauf eines Poolsaugers, für den der Protagonist sich – mit schlechtem Gewissen, Stichwort Klimawandel – in sein Auto begibt, um in einem der unzähligen, aus bodenversiegelter Landschaft wachsenden Einkaufscentern sein Glück zu finden. Dabei begleitet man Maurer, dessen einziges Bühnenrequisit ein schwarzer Stuhl ist, auf eine höllisch amüsante Gedankenreise, die in assoziativen Kreiseln bei Jeff Bezos’ Rakete oder den Menschenopfern der Azteken Station macht, um über die Boshaftigkeit der Nikotinsucht und noch ein paar Kurven weiter im Jahr 1809 bei Andreas Hofer zu landen. Dessen höchst sonderbare Moralvorschriften den „Zeitgenossen“ nicht nur an die afghanischen Taliban erinnern, sondern auch von einer Skischaukel in Bamiyan träumen lassen.