Fahrverbote für Ausweichverkehr rund um Kufstein ab Samstag

Während der vergangenen Wochenenden sei – trotz Corona-Pandemie – der Verkehr auf den niederrangigen Straßen im Bezirk Kufstein immer dichter geworden, teilte das Land in einer Aussendung am Donnerstag mit. Der Grund: Vermehrt weichen Lenker von der Inntalautobahn (A12) auf die Bundes- und Landesstraßen aus.

Es komme zu beträchtlichen Staus, die auch die Verkehrssicherheit in den betroffen Orten gefährden, erklärte die für den Verkehr zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne). Bereits in den vergangenen Jahren wurden aus diesem Grund punktuelle Fahrverbote erlassen und Dosierampeln aktiviert. „Mit den ab Samstag geltenden Maßnahmen stellen wir sicher, dass der Wochenendverkehr auch auf den dafür vorgesehenen Straßenzügen bleibt, der Durchzugsverkehr nicht mitten durch die Ortsgebiete rollt und die verlässliche und prompte Einsatzmöglichkeit von Rettungsorganisationen weiterhin sichergestellt ist."

Die Fahrverbote für den Durchzugsverkehr auf der L 211 Unterinntalstraße im Gemeindegebiet von Langkampfen, der L 295 Buchberger Straße in Fahrtrichtung Niederndorf und der L 209 Alten Erler Straße ebenso in Richtung Niederndorf gelten jeweils von Samstag, 15. Jänner, bis einschließlich 18. April jeweils an Samstagen von 7 Uhr bis 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 Uhr bis 17 Uhr.