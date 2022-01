Into the Winds: Der Traum vom Tanzen in Zeiten von Corona

Ein Sortiment alter Blasinstrumente, dazu Trommel und Tamburin – das Ensemble „Into the Winds“ in Innsbruck: Marion Le Moal, Rémi Lécorché, Anabelle Guibeaud, Adrien Reboisson und Laurent Sauron (v. l.).

Innsbruck – Blockflöten in Reih und Glied, nach Größen und Tonlagen sortiert: Da werden Erinnerungen an eigene Lernversuche wach, mehr oder weniger erbauliche. Etwaige Ängste sind beim Konzert des französischen Fünfer-Ensembles Into the Winds vorgestern beim Abendmusik-Gastspiel im Haus Vier und Einzig aber fehl am Platz. Hier musizieren Profis, die munter die Instrumente wechseln, diverse Blockflöten, Schalmeien, Bombarden, frühe Posaunen.