Mete über SPÖ: „Von bundespolitischer Seite her ausbaufähig“

Als „Zukunftshoffnung“ will er sich nicht gewertet wissen, wie Mete im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung sagt. „Wenn man so bezeichnet wird, ist die politische Zukunft bald zu Ende.“ Müsste Rendi-Wagner nicht Leute wie ihn einbinden? Dazu sagt der 35-Jährige: „Von bundespolitischer Seite her ist das ausbaufähig, in Salzburg funktioniert es exzellent.“

Niemand wähle eine Partei, die ihre Diskussionen öffentlich austrage: „Daher ist es wichtig, solidarisch vorzugehen. Intern sollte diskutiert werden, da dürfen auch mal die Fetzen fliegen“, befindet Mete. „Dazu muss die Bundespartei eine Plattform bieten.“ Tut sie das nicht? „Wir sollten aufhören, in Statuten, Gremien und Hierarchien zu denken. Wir brauchen auch zivilgesellschaftliches Engagement. Es geht um Menschen, und auf die aktuellen Herausforderungen hat die SPÖ die richtigen Antworten.“ Mete fügt an: „Die SPÖ ist nicht nur die Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße. Sie besteht aus unterschiedlichen Gruppen und Organisationen und Menschen. Es geht nicht um Mandate und Funktionen, sondern um Inhalte.“ Eine dieser Gruppen sei der Verein „Sozialdemokratische Vielfalt“, den er vor zwei Jahren mit Gleichgesinnten gegründet hat: „Es geht auch darum, dass wir Menschen, die nicht in das typische Bild passen, vertreten. Für die müssen wir nicht nur in der eigenen Partei Platz schaffen.“