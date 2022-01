Expansion: Tierisch viel Platz für den Innsbrucker Alpenzoo

Geplant sei, dass der Alpenzoo das Gelände rund um die Villa Wild „zur Erweiterung seiner Attraktivitäten bespielt“, erklärt Johannes Anzengruber, Vizebürgermeister der Landeshauptstadt und Präsidiumsmitglied des Alpenzoo-Vereins, gestern in einer Aussendung. Unter anderem sei ein „lehrreicher Baumwipfelpfad“ am neuen Grundstück geplant. Auch werde die Lehrmittelsammlung des Zoos in das Gebäude verlegt.