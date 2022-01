AK Tirol warnt vor Internetbetrug vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter

Innsbruck – Unter dem Vorwand, Wartungsarbeiten durchführen zu müssen, versuchen Kriminelle Zugriff auf Computer zu erlangen. Damit soll eine Schad-Software installiert werden, um an sensible Daten wie Passwörter oder Kontodaten zu gelangen, oder mit einer Computer-Sperre Geld zu fordern.

Die Masche der Betrüger ist nicht neu. Tiroler Konsumenten erhalten in letzter Zeit wieder vermehrt dubiose Anrufe von (meist Englisch sprechenden) vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern. Es wird behauptet, dass es am Computer ein Problem gebe, etwa wegen eines angeblichen Virenbefalls oder aber, dass dringende Wartungsarbeiten durchzuführen seien. Es wird angeboten, bei den Wartungsarbeiten bzw. bei der Behebung der Probleme zu helfen. "Aber Achtung! Es handelt sich dabei um eine perfide Betrugsmasche, einen sogenannten 'Tech Support Scam“, warnen Experten der Arbeiterkammer Tirol am Freitag in einer Aussendung.