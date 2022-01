Polizei beschlagnahmte 412 Kilo Kokain in Hafen in Norditalien

La Spezia – Die italienische Polizei meldet einen Schlag im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel: 412 Kilo Kokain mit einem Verkaufswert von rund 100 Millionen Euro seien beschlagnahmt worden. Die Drogen - es handle sich um sehr reines Kokain - wurden im Hafen der Stadt La Spezia in der norditalienischen Region Ligurien entdeckt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Das Suchtgift war in Schiffscontainern mit Papierladung versteckt und wurde mit Hilfe eines Scanners gefunden. Vor zwei Jahren waren in La Spezia 338 Kilo Kokain beschlagnahmt worden, das in Granitplatten aus Brasilien geschmuggelt worden war. (APA)