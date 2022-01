Omikron in England: Geht das Zocken mit dem Virus glimpflich aus?

In England gibt es kaum Beschränkungen. © TOLGA AKMEN

London – Am 27. November kam Omikron an – sowohl in Großbritannien als auch in anderen europäischen Ländern. Doch damit hören die Gemeinsamkeiten im Umgang mit der hoch ansteckenden Virusvariante auch schon auf. In England traf Omikron auf eine Gesellschaft fast ohne Beschränkungen und breitete sich in Windeseile aus. Premier Boris Johnson ließ das weitgehend zu und erklärte die Auffrischungsimpfungen unter dem Slogan „Get Boosted Now“ zur obersten nationalen Mission.

Augen zu und durch – und boostern, lautet die Devise von Premier Boris Johnson. © JUSTIN TALLIS

Selbst eine leichte Verschärfung seiner Corona-Politik – mehr Masken in Innenräumen und Impfnachweise für Clubs und Großevents – löste eine Rebellion ungekannten Ausmaßes in den Reihen seiner Tory-Partei aus. Seit den Tagen vor Weihnachten lässt sich die englische Corona-Strategie daher so umreißen: Augen zu, boostern – und Russisch Roulette mit dem Virus spielen.

In vielen Ländern – darunter Österreich – verschärfte man die Maßnahmen, während im Paralleluniversum England weiter Fußball gespielt und gefeiert wurde – ob geimpft oder ungeimpft. International waren sich viele Beobachter einig: eine Katastrophe mit Ansage.

Hat sich das Zocken gelohnt?

Doch nun, einige Wochen später, ist die Lage komplizierter. Mittlerweile gilt als bewiesen, dass Omikron Menschen weniger oft schwer krank macht – allerdings führt die schiere Masse an Infizierten dazu, dass etliche Patienten ins Krankenhaus kommen. Verschärfungen fordert in England niemand mehr, dafür ist es den Modellen der Experten zufolge zu spät. Stattdessen steht die Frage im Raum: Hat sich das Zocken mit dem Virus gelohnt? Bleibt den Briten, obwohl es kaum Einschränkungen gab, die große Katastrophe erspart?

Im politischen London scheint sich diese Erzählung durchzusetzen, zumal die Todeszahlen mit zuletzt rund 300 pro Tag weit unter denen des vergangenen Winters liegen. Der britische Minister Michael Gove erklärte diese Woche im BBC-Interview sein Werben für schärfere Maßnahmen rückwirkend zum Irrtum und sagte über Johnsons kontroversen Kurs: „Seine Einschätzung hat sich bewahrheitet.“

Gesundheitssektor stöhnt – auch wegen Personalausfällen

Aus dem Gesundheitssystem dringen dagegen Tag für Tag Nachrichten, die beunruhigend klingen. Dem Guardian zufolge haben seit Neujahr 24 Krankenhäuser den Ernstfall ausgerufen. Das bedeutet, dass sie der Ansicht sind, ihren Betrieb nicht wie gewohnt aufrechterhalten zu können. Das Militär ist im Einsatz, um Lücken zu stopfen. Tausende Notfallpatienten müssen stundenlang warten, bis sie behandelt werden. Im Norden des Landes bat man Herzinfarkt-Patienten, sich selbst ein Taxi zum Krankenhaus zu rufen. Der National Health Service (NHS) hat Verträge mit privaten Trägern geschlossen, um deren Kapazitäten nutzen zu können.

Seit Neujahr haben 24 Krankenhäuser den Ernstfall ausgerufen. Vielen machen teils massive Personalausfälle zu schaffen. © DANIEL LEAL

Außerdem werden in Turnhallen oder Bildungszentren erneut Mini-Notfallkrankenhäuser aufgebaut, um notfalls Patienten in 4000 Extrabetten aufnehmen zu können. Das Hauptproblem ist jedoch aktuell nicht der fehlende Platz, sondern das fehlende medizinische Personal – weil so viele gleichzeitig wegen Omikron ausfallen.

Am 9. Jänner fehlten im NHS England mehr als 40.000 Beschäftigte im Zusammenhang mit Covid-19 – mehr als dreimal so viele wie noch Anfang Dezember. „Der NHS ist nicht überwältigt, aber definitiv sehr strapaziert“, sagte der Mediziner Azeem Majeed vom Imperial College London der Deutschen Presse-Agentur. Er räumt aber auch ein: Die Belastung ist trotz allem nicht so heftig wie vor einem Jahr, als die Alpha-Welle das Land überrollte.

Omikron geht langsam die Kraft aus

Nachdem zeitweise in London jeder Zehnte infiziert war, scheint Omikron langsam die Kraft auszugehen. Dass die Kurve der Neuinfektionen und der Krankenhauseinweisungen seit einigen Tagen fällt, gibt Grund zur Hoffnung, dass das Schlimmste bald überstanden sein könnte. Majeed geht davon aus, dass die Fallzahlen trotzdem noch lange auf hohem Niveau bleiben werden – und warnt davor, die wenigen geltenden Maßnahmen zu früh aufzuheben. Rechtlich laufen diese jedoch am 26. Jänner aus. Es gilt es als unwahrscheinlich, dass der wegen Lockdown-Partys in der Downing Street unter Druck stehende Johnson überhaupt den Versuch wagen wird, sie noch einmal zu verlängern.

Schottland, Nordirland und Wales entscheiden eigenständig über ihre Corona-Maßnahmen – und fahren einen deutlich vorsichtigeren Kurs. Der walisische Regierungschef Mark Drakeford warf Johnson kürzlich vor, die englischen Bürger nicht vor Covid zu schützen.

Expertin warnt