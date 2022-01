Kleintransporter prallte in Kössen gegen Baum: Beide Insassen verletzt

Kössen – Ein Unfall mit schweren Folgen ereignete sich Freitagfrüh, kurz nach 9 Uhr auf der Walchseestraße bei Kössen. Ein Kleintransporter kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden die beiden Männer, die sich im Fahrzeug befanden verletzt. Ein 35-jähriger so schwer, dass er mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen werden musste. Sein 32-jähriger Begleiter wurde in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert.