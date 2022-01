Neue Drohung statt Einigung: Westen rätselt über Putins Absichten

Russlands Präsident Wladimir Putin. © imago

Von Ansgar Haase, Ulf Mauder und Can Merey/dpa

Kiew, Moskau – Rund acht Stunden in Genf, vier Stunden in Brüssel und zum Schluss noch einmal fünf Stunden in Wien – in drei Gesprächsrunden sind russische und westliche Spitzendiplomaten der Sicherheit in Europa keinen Schritt näher gekommen. Schon bei ihren Zielen lagen die Konfliktseiten auseinander.

Während die Gesandten von Kremlchef Wladimir Putin über ein Ende der NATO-Osterweiterung und andere Sicherheitsgarantien verhandeln wollten, ging es der NATO und den USA vor allem darum, Russland zu einem Abbruch des Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine zu bewegen.

Doch auch nach dem Verhandlungsmarathon steht die für Europas Sicherheit elementar wichtige Frage im Raum, ob Putin einen Überfall auf die Ukraine plant. Und es geht darum, wie es jetzt überhaupt weitergeht nach diesen umfangreichsten Gesprächen seit Russlands Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014. Geschafft hat das vom Westen in diesen Sicherheitsfragen lange gemiedene Riesenreich, alle an einen Tisch zu bringen.

Video | Lawrow übt Kritik am Westen

Russland stellt Ultimatum

Vorhersehbar auch aus russischer Sicht war aber, dass Putin mit seinen Forderungen an die NATO, auf die Aufnahme der Ukraine und anderer Staaten zu verzichten, abblitzen würde. Russland zeigt sich nun demonstrativ enttäuscht. Doch wartet die Atommacht, die sich vom US-Militär und insgesamt von der NATO bedroht sieht, nun auf Vorschläge des Westens – in "schriftlicher Form" bis nächste Woche, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag betonte.

Den Westen dagegen hält vor allem weiter der russische Aufmarsch in der Nähe der ukrainischen Grenze in Atem. Mehr als 100.000 Soldaten befinden sich nach US-Angaben mittlerweile dort. Ein Einmarsch in das Nachbarland wäre ein riesiger Fehler und würde beispiellose Wirtschafts- und Finanzsanktionen nach sich ziehen, lautete deshalb eine der Botschaften des Westens. Zugleich wurden Moskau neue Verhandlungen über Abrüstung und Rüstungskontrolle angeboten.

Kreml relativiert Truppenaufmarsch an der Grenze

Das ist eine Antwort darauf, dass Russland sich nach eigenen Angaben vom Westen in seiner Sicherheit bedroht sieht. Das Land werde von "Brückenköpfen" der USA nur so umzingelt, meinte Lawrow. Moskau kritisiert schon seit Wochen, dass der Westen stets einen Rückzug russischer Truppen fordere – aber gar nicht sage, wohin, weil die Soldaten schon auf russischem Gebiet seien. Dabei ist aus westlicher Sicht klar, dass Putin vor allem deshalb das Militär an der ebenfalls um ihre Sicherheit besorgten Ukraine hat zusammenziehen lassen, um Druck auszuüben und den Westen zu Gesprächen zu zwingen.

Das ist ihm gelungen. Und eine der am meisten gestellten Fragen bei Lawrows Treffen mit Journalisten in Moskau war nun, wie konkret Russlands Drohungen mit militärischen Gegenmaßnahmen aussehen. Lawrow verwies dazu auf Putin, der unlängst meinte, zunächst würden die Antworten der USA und der NATO abgewartet, dann seien russische Militärs am Zuge - mit Vorschlägen.

Russische Raketen auf Kuba oder in Venezuela?

Aufhorchen ließ dabei zuletzt Lawrows Stellvertreter Sergej Rjabkow, einer der Verhandlungsführer, der Raketen auf Kuba oder in Venezuela nicht ausschließen wollte. Die Idee dahinter ist, dass Russland im Vorhof der USA ebenfalls aktiver wird – so wie Vereinigten Staaten in Europa präsent sind – nach Meinung Putins in einem Gebiet, in dem Moskau eigene Interessen hat.

Wie das Ganze ausgeht, ist völlig offen. Und das Problem für die NATO ist, dass sie über die Absichten von Putin weiter nur spekulieren kann. Westliche Geheimdienste gingen zuletzt davon aus, dass Putin mit dem Truppenaufmarsch Zugeständnisse der NATO und der USA erpressen will. Für denkbar wird deswegen auch gehalten, dass Putin doch konkrete Pläne für einen Einmarsch in die Ukraine hat, um so eine Aufnahme des Landes in die NATO auszuschließen. Als Vorwand könnte dann die Erzählung dienen, der Westen sei selbst schuld, weil er die Sorgen Russlands nicht ernst genommen habe. Moskau weist solche Gedankenspiele zurück.

USA halten Einmarsch Russlands in Ukraine für möglich

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, machte am Donnerstag allerdings deutlich, dass die USA die Gefahr einer russischen Invasion in der Ukraine weiterhin für hoch halten. Schließlich bleibt auch noch die Möglichkeit, dass es Putin schlicht und einfach darum gehen könnte, zu demonstrieren, dass Russland wie die USA und China eine Weltmacht ist, die die internationale Agenda bestimmen kann. Vielleicht auch, um von innenpolitischen Problemen abzulenken oder die bereits vom Afghanistan-Debakel geschwächte NATO auf eine neue Probe zu stellen.

Und so geschlossen, wie es sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wünschen würde, stehen die Mitglieder nicht zusammen. Uneinigkeit gibt es zum Beispiel darüber, was für Sanktionen im Fall einer russischen Intervention in der Ukraine in Betracht gezogen werden sollten. So gibt es unter anderem in Deutschland Zweifel daran, ob es sinnvoll wäre, auch zu Strafmaßnahmen zu greifen, die erhebliche Auswirkungen auf die Bürger in Russland haben würden. Dazu zählen beispielsweise solche, die den Zahlungsverkehr oder den Export westlicher Unterhaltungselektronik nach Russland einschränken würden.

Steigende Energiepreise stellen Problem dar

Befürchtet wird in manchen Ländern zudem, dass etwa ein Betriebsverbot für die Gaspipeline Nord Stream 2 zu einem weiteren Anstieg der Energiepreise in Europa führen könnte – mit der Folge, dass europäische Bürgerinnen und Bürger die Sanktionen nicht unterstützen.