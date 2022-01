Wirbel auf Social Media: Steirischer Schüler schrieb Test im Freien

Voitsberg, Graz – In sozialen Medien im Internet sorgt seit Donnerstag ein Fall eines Voitsberger Schülers für Aufregung: Er hatte seinen Sachunterricht-Test bei minus ein Grad Celsius im Freien vor dem Klassenraum geschrieben. Die Teilnahme am Test war freiwillig, hieß es vonseiten der Bildungsdirektion Steiermark, die den Vorfall noch prüft. Der maskenbefreite Schüler wurde "wie ein Aussätziger" behandelt, kritisierte dagegen FPÖ-Bundesrat Markus Leinfellner in einer Aussendung.