1:1 der WSG im ersten Test gegen Lustenau, Awoudja positiv getestet

Hohenems – Das erste WSG-Tor im Fußball-Jahr 2022 war den Youngsters vorbehalten: Nach Vorlage von Denis Tomic traf U21-Nationalspieler Stefan Skrbo in der 86. Minute am Kunstrasen Hohenems zum 1:0 für die Tiroler. Weil aber Zweitliga-Tabellenführer Austria Lustenau nach einem Eckball – es war die letzte Aktion des Spiels – durch den ehemaligen Wacker-Abwehrchef Matthias Maak der Ausgleich gelang, endete das Match mit einem 1:1-Remis. Zum Ärger von Trainer Thomas Silberberger: „Was wir wieder liegen gelassen haben ... Wir hatten fünf bis sieben Hochkaräter und kassieren dann mit der letzten Aktion den Ausgleich.“ Was man eindeutig gesehen habe: „Wir brauchen dringend einen Stürmer, ohne Vrioni (Covid-Nachwehen, aber ab Montag wieder voll im Training, Anm.) ist die Luft dünn.“