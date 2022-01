Škoda Octavia Combi RS: Stimmig in Klang und Bild

Eppan – Ein Erfolgsverwöhnter musste im vergangenen Jahr Federn lassen: Der Octavia, im Jahr 2020 noch der am meisten verkaufte Neuwagen in Österreich (sogar vor dem ewigen Bestseller VW Golf), konnte seine Spitzenposition nicht halten. Nicht sein Cousin, der Golf, machte ihm den Rang streitig, sondern der Cinquecento von Fiat, der bis November mit 6044 neu zugelassenen Einheiten um rund 500 Stück vor dem Kompaktwagen Octavia lag. Aber immerhin: Platz zwei war dem Škoda-Fabrikat sicher, mit Respektabstand zum Golf, der rund tausend Einheiten weniger für sich verbuchen konnte.

Mitnichten! Überraschung Nummer eins war die Klangentwicklung des Triebwerks. Die Soundabteilung von Škoda hat derart gekonnt in die Trickkiste gegriffen, dass der Vierzylinder brabbelt wie ein kultivierter Achtzylinder, ohne ungebührlich laut zu werden. Mit Freude tritt der Fahrer folglich immer wieder aufs Gaspedal, wenn es die Verkehrssituation erfordert und zulässt. Und dabei stellt sich Überraschung Nummer zwei ein: Die Doppelkupplung ist hellwach, erst recht im Sportmodus, selbst das Einlegen des Rückwärtsganges erfolgt gefühlt schneller als in anderen VW-Konzern-Produkten mit DSG. Was hier nicht zu kurz kommen darf: Die Leistungsentfaltung ist beeindruckend, nur 6,7 Sekunden benötigt das Langheck für den Sprint von null auf 100 km/h. Und dabei offenbart sich Überraschung Nummer drei – ein überaus angenehm austariertes Fahrwerk, das gekonnt Härten vermeidet und gleichzeitig Sportlichkeit vermittelt. Da gehen die Alltagstalente – Geräumigkeit, großes Ladeabteil, gute Materialqualität – beinahe unter.