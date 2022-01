Neue Liste in Neustift löst sich auf

Neustift – Da waren es nur noch fünf. Sechs Wochen vor der Gemeinderatswahl reduziert sich die Zahl der wahlwerbenden Listen in Neustift. Das erst vor Kurzem formierte „Tourismus Team Neustift“ steht nach dem Rückzug von Roland Pfurtscheller ohne Listenführer da. Der Hotelier führt an, aus betrieblichen und zeitlichen Gründen diese Funktion nicht ausüben zu können. Nachfolger für den ersten Listenplatz fand er keinen. Pfurtscheller bedauert, dass die Touristiker damit nicht mit einer eigenen Liste an den Start gehen können.