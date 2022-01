M440i Gran Coupé: Sag niemals Fließhecklimousine zu ihm

Neustift – Vier- und fünftürige Coupés haben sich auf unseren Straßen inzwischen etabliert, wenngleich sie zahlenmäßig nicht einmal annähernd mit den gängigen Sport Utility Vehicles mithalten können. Manche Hersteller halten dennoch an den Nischenprodukten fest, sie versprechen hohe Einnahmen. Die winken dem Hersteller BMW etwa dann, wenn sich Käufer für die M440i-Version des neuen Vierer Gran Coupés entscheiden. Auch wenn plattformtechnisch und von den Dimensionen her viel auf den klassischen 3er hindeutet, so hebt sich das Gran Coupé schon allein mit seiner vertikal dominierenden Doppelniere und seinem Dachlinienverlauf von der Verwandtschaft ab. Das gilt erst recht, wenn die Hecktür anstelle der Heckklappe (beim 3er) geöffnet wird – sie erhöht die Ladevariabilität des Modells, auch wenn das Volumen keineswegs mit jenem des 3er Touring (Kombi) mithalten kann. In früheren Zeiten hätten Branchenkenner für so ein Modell am ehesten die Bezeichnung „Fließhecklimousine“ bemüht. Bei BMW verzichtet die Marketingabteilung auf dieses fade Wort und bringt stattdessen lieber das „Gran Coupé“ ins Spiel, was mehr Spannung verspricht.