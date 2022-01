Autoüberschlag in Kundl: Pkw landete in Garten eines Einfamilienhauses

Kundl – Ein 19-jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag in Kundl verletzt. Der Einheimische war gegen 0.40 Uhr laut eigenen Angaben zu schnell in der Dorfstraße unterwegs. Bei einem Bremsvorgang sei der Pkw ausgebrochen, auf die Gegenfahrbahn geraten und in weiterer Folge gegen die dortige Garteneinfriedung und eine Straßenlaterne geschleudert worden, teilte die Polizei mit.