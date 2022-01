Pkw flog 20 Meter durch die Luft: Alkolenker prallte in Lienz gegen Haus

Am Metallzaun und dem Verteilerkasten entstand Totalschaden.

Lienz – Im Bereich der Dolomitenkreuzung in Lienz kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Autofahrer kam gegen 1.40 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab, touchierte einen Stromverteilerkasten und prallte gegen einen Metallzaun eines angrenzenden Grundstücks. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw rund 20 Meter durch die Luft geschleudert, prallte gegen einen Baum und in weiterer Folge gegen die Fassade eines Wohnhauses.