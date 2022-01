Krokodile bissen spät zu

Kundl (rot-weiß) verbuchte am Freitagabend gegen Wattens das bessere Ende für sich.

Kundl – Mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung über die Wattener Pinguine feierten die Kundl Crocodiles am Freitagabend in der ÖEL den nächsten wichtigen Sieg im Kampf um die Play-off-Plätze. Dabei lagen die Unterländer bis zu 52. Minute mit 0:2 zurück, um eine beeindruckende Aufholjagd abzuliefern. Der schlussendliche Siegtreffer gelang Maximilian Agerer in der 63. Minute.