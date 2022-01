Hubschrauber bargen verletzte Tourengeher im Sellrain und in Untertilliach

St. Sigmund/Untertilliach – Zu zwei Hubschrauber-Bergungen nach Unfällen von Tourengehern kam es am Sonntag in Tirol. In St. Sigmund im Sellrain unternahm ein 37-Jähriger gemeinsam mit einem Freund eine Tour im Kraspestal. Nachdem die beiden einen Eisfall in der "Zwinge" bestiegen hatten, wollten sie mit ihren Tourenskiern wieder talauswärts fahren.