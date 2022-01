Topstars kamen zum Melbourne-Auftakt ohne Satzverlust weiter

© DAVE HUNT via www.imago-images.de

Rafael Nadal zog mühelos in die zweite Runde ein.

Melbourne - Die Tennis-Topstars haben sich am ersten Tag der Australian Open in Melbourne ohne Satzverluste wenig Blöße gegeben. Rafael Nadal besiegte den US-Amerikaner Marcos Giron am Montag glatt 6:1,6:4,6:2. Die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty ließ der ukrainischen Qualifikantin Lesia Zurenko mit 6:0,6:1 nicht den Hauch einer Chance. Auch Titelverteidigerin Naomi Osaka kam souverän weiter. Die Japanerin setzte sich gegen Camila Osorio aus Kolumbien 6:3,6:3 durch.