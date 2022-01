Lkw mit 40 schweren Mängeln in Münster aus dem Verkehr gezogen

Münster, Nößlach – Bei einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle im Unterland zogen Beamte der Landesverkehrsabteilung am Samstagmorgen einen Sattelanhänger mit nicht weniger als 40 schweren technischen Mängeln aus dem Verkehr.

Der in Münster kontrollierte Lkw wies mehr als 40 schwerste Mängel auf.

Die Kontrolle wurde am Autobahnparkplatz in Münster durchgeführt, eine anschließende Überprüfung bei einer Fachwerkstätte bestätigte die Feststellung der Polizisten. Aufgrund der Mängel am Fahrzeug wurden dem 32-jährigen Lenker aus der Ukraine die Kennzeichen noch vor Ort abgenommen. Der Lkw-Fahrer, aber auch der Zulassungsbesitzer werden angezeigt.