Helene-Fischer-Konzert in Bad Hofgastein erneut verschoben

Nun soll Helene Fischer im Oktober in Österreich zu sehen sein.

Bad Hofgastein – Wegen der Coronapandemie ist das Konzert von Helene Fischer im Rahmen von „Sound & Snow" in Bad Hofgastein (Pongau) schon zum dritten Mal verschoben worden.

Laut dem Veranstalter findet die zuletzt für 8. April 2022 geplante Liveshow nun am 1. Oktober 2022 statt.

Auch für das am 2. April geplante Konzert der Kultband „Die Ärzte" gibt es einen neuen Termin, und zwar am 15. September 2022 in Bad Hofgastein. Die bereits erworbenen Tickets für die zwei Konzert bleiben gültig. (APA)