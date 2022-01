Mindestens zwölf Tote bei Erdbeben in Afghanistan

Herat – Bei einem Erdbeben im Westen Afghanistans sind am Montag mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Sie seien von den einstürzenden Dächern ihrer Häuser in der westlichen Provinz Badghis verschüttet worden, sagte der Gouverneur des Bezirks Kadis, Mohammed Saleh Purdel. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden, darunter auch Kinder. Das Beben hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 5,3.

In Afghanistan sind Erdbeben sehr häufig, insbesondere am Hindukusch, wo die Indische und die Eurasische Kontinentalplatte aufeinander stoßen. Da in dem armen Land viele Häuser schlecht gebaut sind, richten die Erdstöße oft schwere Schäden an. (APA/AFP)