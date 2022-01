33.900 Fahrten: Stadtrad Innsbruck knackt den Winterrekord

Zahlen, die auch Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) freuen: „In Innsbruck ist das Fahrrad im Sommer bereits das Verkehrsmittel Nummer eins. Wir arbeiten intensiv daran, dass wir den Radverkehr auch in der kälteren Jahreszeit stärken. Da ist ein Rekordwinter beim Stadtrad natürlich ein starkes Signal.“ 2014 mit 155 Fahrrädern an 14 Standorten gestartet, gibt es mittlerweile 360 Räder an 43 Verleihstellen in der Stadt. Der Verleih ist über eine App unkompliziert möglich. (TT)