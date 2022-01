Rams schlugen die Cardinals und treffen nun auf Bradys Buccaneers

Inglewood (Kalifornien) - Die Los Angeles Rams haben als letztes Team den Einzug in die zweite Play-off-Runde der National Football League (NFL) geschafft. Die Mannschaft um Quarterback Matthew Stafford besiegte Montagabend (Ortszeit) im heimischen SoFi Stadium in Inglewood zum Abschluss der Wild-Card-Runde ihren NFC-West-Rivalen Arizona Cardinals klar mit 34:11. In der Divisional Round treten die Rams nun am Sonntag bei Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers und Star-Quarterback Tom Brady an.