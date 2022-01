Zwei Brüder sind beim Hypo Tirol Volleyballteam nicht zu bremsen

Innsbruck – Tiroler bei Hypo? Die gab es, aber nie im Überfluss. Doch seit zwei Jahren regieren die „jungen Wilden“ das Geschehen bei den Dunkelblauen. Und mittendrin sind die Örley-Brüder Leander und Finn, die beide als Außenbahn-Angreifer für viel Freude bei der Hypo-Familie sorgen. Beim 3:2-Auswärtserfolg in Hartberg am vergangenen Wochenende waren Leander (21 Pkte) und Finn (16) maßgeblich am Sieg beteiligt.