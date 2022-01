2G-Kontrollen: Angestellte immer öfters mit aggressiven Kunden konfrontiert

Innsbruck – Im österreichischen Handel gilt seit dem 16. November aufgrund des Lockdowns für Ungeimpfte eine 2G-Beschränkung. Seit dem 11. Jänner muss diese verpflichtend und spätestens an der Kassa vom Personal kontrolliert werden. Gewerkschafter warnen, dass diese Kontrollen des 2G-Nachweises vermehrt zu Aggressionen gegenüber den Beschäftigten führt. Die Polizei möchte nun den Handel bei den 2G-Kontrollen unterstützen und zur Deeskalation und Aufklärung beitragen.

Seit Einführung dieser Maßnahmen gebe es immer häufiger Auseinandersetzungen mit aggressiven Kunden, die sich dem "Lockdown für Ungeimpfte" widersetzen möchten –vermehrt auch mit falschen Informationen oder gefälschten Impfausweisen. Ein Vorgehen, welches sich die Beschäftigten im Handel verdient hätten, so Handelsverband Geschäftsführer Rainer Will. "Wir rufen hier wirklich zur Deeskalation und Beruhigung auf – diese Emotionen haben nichts in den Geschäften verloren".