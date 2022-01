Betrunkener mit Auto „aus Spaß" auf Skipiste unterwegs: Wagen überschlug sich

Neukirchen am Großvenediger – In Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) hat sich in der Nacht auf heute, Dienstag, ein Auto bei einer Alko-Fahrt über eine Skipiste überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der 23-jährige Lenker, bei dem ein Alkotest 1,54 Promille ergab, und sein 24-jähriger Beifahrer kletterten unverletzt aus dem Wagen. Die offensichtliche „Spaß"-Aktion hat für den Pinzgauer empfindliche Konsequenzen. Er ist nun seinen Führerschein vorläufig los und wird angezeigt.