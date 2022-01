50 Meter in Wald gestürzt: Frau in Tux bei Rodelunfall schwer verletzt

Tux – Bei einem Rodelunfall in Tux ist am Dienstagnachmittag eine 66-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau fuhr laut Polizei als letzte einer dreiköpfigen Gruppe mit einer Leihrodel talwärts. Auf der Hälfte der Strecke überholte sie zwei weitere Rodler, geriet kurz danach über den linken Rand der Bahn hinaus und stürzte – völlig unbemerkt von den nachkommenden Rodlern – etwa 50 Meter weit in den Wald ab.