Imster veranstalten Filmabend als Fasnacht-Ersatz

Imst – Bekanntlich sind die Oberland-Fasnachten heuer Corona-bedingt schweren Herzens abgesagt. Auch wenn es von offizieller Seite ruhig ist, dürfen sich in Imst die Fasnachtsbegeisterten trotzdem ein wenig freuen: Denn die Tschett Feuergalerie veranstaltet gemeinsam mit dem FMZ Kino am Samstag, den 12. Februar, ab 17 Uhr einen virtuellen Abend zur verschobenen Buabefasnacht. Höhepunkt des Filmabends: „The Gamma People“, ein zugegebenermaßen B-Movie aus dem Jahr 1956, bei dem auch Imster Fasnachter in Maske mitmachen durften. 2004 hatte es Katherina Grissemann-Keckeis „ausgegraben“ und im Rahmen des Imster Filmforums gezeigt.