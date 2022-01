Alt-Bürgermeister Manfred Leitgeb will in Mieders zurück ins Amt

Mieders – Vier Jahre nach seinem Rückzug aus der Politik feiert Manfred Leitgeb, seines Zeichens Altbürgermeister von Mieders, ein politisches Comeback. Er geht als Bürgermeisterkandidat für die „Liste 1“ in den Wahlkampf und löst damit Thomas Leitgeb als Listenführer ab. „Viele junge Leute sind zu mir gekommen, weil sie unzufrieden sind, wie es in den vergangenen sechs Jahren in Mieders gelaufen ist. Sie haben mich gebeten, nochmals zu kandidieren“, erklärt Manfred Leitgeb das Motiv für seine Rückkehr in die Lokalpolitik. Er zweifelt nicht an seinem Erfolg, denn seit seiner Abwahl im Jahr 2016 herrsche Stillstand, bemängelt Leitgeb.