Kitz-Rennen, Touristiker-Ärger und Wacker-Pläne: Das war „Tirol Live"

Der Tourismus ganz allgemein und der Ausnahmezustand in Kitzbühel im Besonderen standen im Mittelpunkt von „Tirol Live" am Mittwoch. Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler schilderte, wie die Vorbereitungen für das Hahnenkamm-Wochenende laufen und wie er mit aufgetauchten Party-Videos und der daraus resultierenden heftigen Kritik umgeht.

Auch heuer werde man zusammen mit der Exekutive und der Security rigoros gegen unzulässige Feiern am Rennwochenende vorgehen. „Es gibt keine Party- und Fanzone. Ein Ausschank im Freien ist ebenso untersagt wie Stände oder eine Bewirtung.“ Das exzessive Party-Video sorge bei ihm und den allermeisten vielen in der Stadt für Kopfschütteln, Ärger und Unverständnis, so Winkler. Da gehöre hart durchgegriffen.