Kindergarten: Kein Klatschen und Purzelbaum mehr bei Eignungsprüfung

Wien – Die Eignungsprüfung für die Aufnahme an Bildungsanstalten für Elementar - bzw. Sozialpädagogik und an den Fachschulen für pädagogische Assistenzberufe soll reformiert werden. Unter anderem muss kein Rhythmus mehr nachgeklatscht werden, auch der Sport- und der Zeichenteil entfallen. So sollen mehr Männer für die Ausbildung gewonnen und die Diversität gefördert werden, heißt es in einem Verordnungsentwurf des Bildungsministeriums.