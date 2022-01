Gelber Lamborghini verschwunden: Tiroler Polizei bittet um Hinweise

Innsbruck – Das Landeskriminalamt Tirol sucht nach einem gelben Lamborghini. Das Auto mit Schweizer Nummerntafel und der Modellbezeichnung „Ursus“ wurde ursprünglich in der Schweiz angemietet, dann aber nicht wieder retourniert. Am Freitag den 14.1. in Ellmau konnte der Wagen zuletzt geortet werden, wie die Polizei auf Facebook berichtet.