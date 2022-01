Medaillenflut mit Dreifachsieg

Innsbruck – 24 Medaillen warteten in Hinterstoder am Wochenende auf Österreichs beste alpine Jungrennläufer und die Tiroler krallten sich gleich 13 davon – damit mehr als die Hälfte der österreichischen Jugendmeisterschaften in Slalom und im Riesentorlauf. Natalie Falch (U18/SL), Fabian Geisler (U18/RSL), Teresa Grüner (U20/SL) und Valentina Pfurtscheller (U20/RSL) kürten sich dabei zu nationalen Meistern – jene in Super-G und Abfahrt standen bei Redaktionsschluss gestern noch aus. Besonders erfreulich: Im Slalom der U18-Mädchen gab es einen Tiroler Dreifachsieg zu bejubeln und zu den vier Goldenen kamen noch fünf Silberne und vier Bronzemedaillen dazu. Teresa Grüner (Gold, Silber) und Joshua Sturm (Silber, Bronze) schlugen gleich zweimal zu, Valentina Rings-Wanner, Elisa Riegler, Kilian Pramstaller (alle Silber), Leonie Raich, Adrian Klotz und Julia Gross (alle Bronze) je einmal.