Programmänderung in Kitz: Slalom am Samstag, Abfahrt am Sonntag

Ein Blick von der Streif auf das Zielstadion in Kitzbühel am Mittwoch.

Kitzbühel ‒ Die Wetterprognosen machen eine Programmänderung für die alpinen Hahnenkammrennen in Kitzbühel notwendig. Der Slalom-Klassiker der Männer auf dem Ganslernhang soll nun bereits am Samstag (10.15/13.45 Uhr) in Szene gehen, eingebettet in die zwei Abfahrten am Freitag (11.30 Uhr) und Sonntag (13.30 Uhr).