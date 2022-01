Amazon gab vollen Titel der „Herr der Ringe"-Serie bekannt

Der Titel der mit Spannung erwarteten Amazon-Serie lautet "The Lord of the Rings: The Rings of Power"

Los Angeles, Seattle - Amazon Prime hat den vollen Titel für die lang erwartete wie teure "Herr der Ringe"-Serie bekannt gegeben: "The Lord of the Rings: The Rings of Power" wird die in Mittelerde, tausende Jahre vor den "Herr der Ringe"-Büchern angesiedelte Serie heißen. Dabei stehen laut den Showrunnern J. D. Payne und Patrick McKay Ereignisse des Zweiten Zeitalters im Mittelpunkt: das Schmieden der mächtigen Ringe, der Aufstieg Saurons wie auch die letzte Allianz von Elben und Menschen.