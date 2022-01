Raser nach Unfall in Wörgl flüchtig: Polizei bittet um Hinweise

Wörgl – Am vergangenen Freitag wurde eine 23-jährige Frau beinahe auf einem Schutzweg in Wörgl von einem rasenden Fahrzeuglenker erfasst. Die Frau verletzte sich, als sie zu Sturz kam. Der Lenker soll gegen 8.15 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Martin Pichler Straße in Richtung Wildschönau unterwegs gewesen sein.