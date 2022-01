Starke Haie beenden gegen Laibach den Heimfluch

Innsbruck – So ein Line-Up wie am Mittwochabend mit allen Legionären an Bord – es fehlten nur die Eigengewächse Clemens Paulweber und Dario Winkler – haben die HCI-Fans schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Denn quasi seit November schlugen sich die Innsbrucker wie andere Klubs mit dem Coronavirus und etlichen Ausfällen herum, was ein (Haupt-)Grund für den Rückfall auf Rang elf ist.