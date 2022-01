Französischer Bildungsminister und Journalistin nach Hochzeit in Kritik

Jean-Michel Blanquer hatte sich am Dienstag im Parlament für einen Ibiza-Urlaub mitten in der Omikron-Welle entschuldigt.

Paris – Der Bildungsminister und eine Fernsehjournalistin sind in Frankreich in die Kritik geraten. Die Journalistin Anna Cabana und Bildungsminister Jean-Michel Blanquer hätten am Wochenende heimlich geheiratet. Kurz darauf moderierte Cabana eine Sendung die sich um ein mögliches Fehlverhalten des Bildungsministers drehte. Ohne die Hochzeit vom Wochenende zu erwähnen, habe Anna Cabana am Dienstagabend auf dem Sender i24News eine Diskussionsrunde zu Blanquer geleitet, berichteten die Zeitung Le Parisien und andere Medien am Mittwoch. Ihre Beziehung zu Blanquer sei seit zwei Jahren öffentlich bekannt, außerdem habe sie in die Diskussionsrunde zu dem Minister nicht kommentierend eingegriffen, verteidigte sich Cabana gegenüber dem Parisien.